Бывший духовник обвинил Наталью Поклонскую в разврате

Лишенный сана схимонах Сергий (Романов) обвинил в «разврате» свою бывшую прихожанку, депутата Госдумы Наталью Поклонскую.

Обвинение он изложил в своем письме на имя митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, где говорил, в частности, что «прелюбодейная ересь достигла и моих чад». «После прелюбодеяния Натальи Поклонской с Владимиром Соловьевым при живом муже Андрее Красильникове и регистрации их разврата в органах загс она получила разрешение на еще большее беззаконие – произнесение чина Венчания над прелюбодеями», – заявил Сергий.

Написать митрополиту Сергий решил после того, как его снова вызвали в епархиальный суд. В епархии пояснили, что Сергий нарушил 28-е правило Святых Апостолов: будучи извержен из сана, он «дерзновал коснуться служения, которого был ранее лишен». Кроме того, Епархиальный суд обвинил Сергия в клевете на правящего архиерея – митрополита Кирилла.

На само заседание суда схимонах Сергий ни разу не явился. Через своего помощника Всеволода Могучева он распространил заявление, в котором говорится, что явиться лично на заседание суда он не может «из-за недомогания, вызванного продолжающимся душевным потрясением, скорбью и болью». Также он обвинил митрополита Кирилла в «потворстве прелюбодеянию», за то, что митрополит в отдельных случаях допускал расторжение церковного брака.

Как уже писал «Новый День», в конце июля патриарх Московский и Всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии, который 3 июля лишил священного сана схиигумена Сергия (Романова). Напомним, в решении Епархиального суда было отмечено, что схиигумен Сергий открыто нарушил предписания правящего архиерея, запрещающие ему совершать богослужения, обращаться с публичными проповедями, носить наперсный крест, а также покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без письменного благословения правящего архиерея. Кроме того, в июле Сергий (теперь уже схимонах) проиграл два светских суда. Первый признал его виновным в распространении фейк-ньюс и оштрафовал на 90 тысяч рублей, второй – виновным в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства (штраф 18 тысяч рублей).

Екатеринбург, Симферополь, Москва, Елена Владимирова

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