Куйвашев продлил самоизоляцию для свердловчан старше 65 лет

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев продлил коронавирусные ограничения для пенсионеров старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Режим самоизоляции для них действует до 14 сентября.

Новая редакция указа опубликована на портале правовой информации. Документ вступает в силу с завтрашнего дня. Напомним, указ о режиме повышенной готовности в Свердловской области действует с 18 марта.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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