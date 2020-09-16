Цуканов об экс-схиигумене Сергии: «Эта история началась внутри общины, там и должна закончиться»

Полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов прокомментировал ситуацию с бывшим схиигуменом Сергием, которого недавно отлучили от церкви, а ранее – лишили сана за непослушание и неподобающие монаху высказывания.

«Я как-то до последнего момента не особо интересовался господином Романовым. Помню, что кто-то выступал против фильма «Матильда», но не знал, что это у нас происходит. Кстати, фильм мне так и не удалось посмотреть. Когда в СМИ появилась информация, что какой-то человек, гражданин Российской Федерации выступает открыто и в своих выступлениях негативно, на грани оскорблений, экстремизма призывает к противоправным действиям, тогда я попросил всю информацию на него и ситуацию», – сказал Цуканов.

Он объяснил, что полпредство наблюдает за происходящим. «Мы будем смотреть внимательно, что происходит там, чтобы все шло в рамках действующего законодательства. Мы можем только наблюдать и реагировать. А все, что происходит внутри РПЦ, – это вопрос РПЦ и их внутреннего взаимодействия. Они нацелены на то, чтобы навести порядок – как с оформлением имущества, так и с работой этого монастыря, со служением. Монастырь является местом паломничества. Не хочу комментировать, что происходит внутри общины. Эта история началась внутри общины – там должна и окончиться. Если будут нарушения законодательства, органы власти будут реагировать. Главное – защитить интересы граждан», – подчеркнул полпред.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 16.09.20

Полпред президента отчитал областные власти за забастовки на заводе в Нижнем Тагиле. / Довыборы в ЕГД пока находятся на стадии «борьбы бульдогов под ковром». / Цуканов объяснил победу ЕР на выборах событиями в Белоруссии. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»