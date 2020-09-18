Под запретом Сочи, рестораны и распущенные волосы. Какие корпоративные запреты ввели из-за коронавируса

Несмотря на послабление ограничений, введенных из-за коронавируса в Свердловской области, некоторые предприятия предпочитают дуть на воду – и вводить собственные меры безопасности, которые, по мнению руководителей, могут защитить коллектив от заражения Covid-19. Некоторые из них логичны, некоторые – антизаконны.

Так, на одном из муниципальных предприятий Екатеринбурга женщинам и девушкам запретили носить распущенные волосы и хвосты. В приказе, который отдали на подпись каждой сотруднице, говорится, что идеальная прическа на работу – это гладкий пучок, коса, и так далее. «Руководство объяснило это тем, что распущенные волосы постоянно трогаешь руками, а они лезут в лицо, то есть ты и лицо трогаешь, а так можно заразиться. Автор приказа, конечно, мужчина», – рассказала агентству на условиях анонимности одна из сотрудниц.

В одном из уральских филиалов государственной газовой корпорации сотрудникам раздали на ознакомление и подпись внутреннее распоряжение, которое и вовсе антиконституционно. Работникам запретили посещать театры, кино, а также общепит. «Есть приписка – кроме исключительных случаев, но нам не объяснили, что это за случаи такие. Отказаться от подписания нельзя. Причем появился этот документ после того, как жена одного из начальников отделов съездила куда-то отдохнуть, привезла «корону», заразила мужа, а он – своего подчиненного», – поделился работник предприятия.

В другой компании, напротив, запретили сотрудникам есть на рабочих местах, принося еду из дома. «В принципе, это давно надо было сделать, но не очень понятно, как это соотносится с коронавирусом. Если у человека дома источник заразы, так он все равно ее притащит на работу – не с едой, так просто на себе», – сказала сотрудница фирмы.

Наконец, еще в одной частной компании запретили поездки в Сочи и Крым. В отпуск сотрудники могут поехать только в немассовые места. Ограничение негласное, рассказали «Новому Дню» работники фирмы. «Шеф сказал, что риски выше – заразиться на популярных курортах. Поскольку альтернатив особо не было, поэтому многие просто проводили отпуск в городе или у родных где-то в деревнях, на дачах», – рассказал собеседник агентства.

Екатеринбург, Елена Сычева

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