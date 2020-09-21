Новое лекарство от коронавируса еще не поступило в аптеки Екатеринбурга

В аптеки Екатеринбурга еще не поступил «Авифавир». Это препарат, зарегистрированный минувшим летом в России для лечения пациентов с коронавирусом. Первоначально сообщалось, что он не будет поступать в розничную продажу, а будет использоваться только в стационарах. Однако позднее решение пересмотрели. Препарат уже есть в аптечных сетях Москвы, а к концу недели должен появиться и в регионах. Цена упаковки будет начинаться от 12 320 рублей.

Как уже писал «Новый День», препарат был зарегистрирован по упрощенной схеме – в соответствии с российским законодательством, допускается «сокращение объема экспертиз в условиях угрозы возникновения и ликвидации чрезвычайной ситуации». Само действующее вещество называется фавипиравир, оно было разработано в японской компании Fujifilm несколько лет назад. Фактически российский «Авифавир» – это дженерик.

«Сотрудники компании обнаружили, что вещество может обладать активностью против вируса гриппа: попав в зараженные вирусом клетки, фавипиравир превращается в активированную форму, подавляющую активность важного вирусного фермента РНК-зависимой РНК-полимеразы. Если «выключить» РНК-полимеразу, вирусы гриппа утрачивают способность «печатать» в зараженных клетках свой генетический материал, РНК. В результате производство вируса, уже проникшего в клетки, останавливается, – пишет «N+1». – В этом состоит уникальность препарата – обычно противовирусные лекарства могут только препятствовать проникновению вирусов в клетки. РНК-зависимая РНК-полимераза есть не только в вирусах гриппа, но и во всех РНК-вирусах. Причем каталитический домен РНК-полимеразы – так называется участок молекулы, благодаря которому фермент в принципе может работать – во всех РНК-вирусах устроен одинаково. А поскольку фавипиравир связывается именно с каталитическим доменом РНК-полимеразы, у японцев были основания считать это вещество противовирусным агентом широкого спектра действия». Препарат испытывали для лечения пациентов с Covid-19 в Японии, Китае и России, однако ни одного завершенного клинического исследования, которое доказало бы эффективность лекарства, нет.

Добавим, в Свердловской области для лечения пациентов с коронавирусом используют «Триазавирин», несмотря на то, что он не прошел клинических испытаний на предмет эффективности в лечении Covid-19.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 21.09.20

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