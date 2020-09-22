Екатеринбург к Универсиаде откроет три сельхозрынка

В Екатеринбурге в рамках подготовки города к Универсиаде займутся созданием новых рынков. Об этом сегодня на заседании постоянной комиссии по экономическому развитию ЕГД заявила председатель комитета по товарному рынку Наталья Фирстова.

По ее словам, с 2003 года по всей стране сокращается число рынков и по площадям, и по объему оборота. Это связано в том числе с изменениями в законодательстве, рынки обязали находиться только в капстроениях. В Екатеринбурге на сегодняшний день официально существует три рынка: Шарташский, который в этом году отпразднует 88-летие и который решено отремонтировать, рынок на Халтурина и рынок «Гранат» на Громова. Последний – это рыночные площади на первом этаже торгового центра, подобным образом расположен рынок в ТЦ «Омега», и его собственник сейчас занимается оформлением документов – реально существующий рынок вскоре станет рынком и на бумаге.

«Про развитие рынков говорить сложно, потому что рынок этот особо не развивается. Но есть планы по подготовке к Универсиаде. Одним из пунктов станет устройство трех сельскохозяйственных рынков в трех районах города и реконструкция имеющихся», – прокомментировала Фирстова.

Что касается создания новых рынков – кроме «Омеги» это будет комплекс «УГМК-Агро». Третий пока не определен. Председатель комитета по товарному рынку отметила, что идут переговоры с собственником «Современника» на Блюхера, в мэрии считают, что площадь перед ТЦ отлично подходит для торгово-ярмарочной торговли – собственник обещал подумать. Отметим, торговля овощами, фруктами, мясом и рыбой у «Современника» организована уже давно.

Фирстова рассказала еще об одном проекте, который будут воплощать в Екатеринбурге, – из оптово-распределительного центра «Урал» создадут комплекс с сельскохозяйственным рынком и фуд-зоной, но это только планы на будущее. Она также сообщила, что есть интересные примеры обустройства рынков в Москве, типа Даниловского, где сельхозторговля стала центром притяжения, на что председатель комиссии по экономическому развитию Григорий Вихарев заметил: в Екатеринбурге рынки в торговых центрах никаким центром притяжения не являются, а чтобы дать толчок развитию рынков, может, стоит снизить налоги для арендаторов? Чиновник обещала подумать.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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