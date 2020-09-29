Бидонько не исключил, что к сентябрю 2021 года не удастся полностью справиться с Covid-19

На выборах в Государственную думу и областное заксобрание в сентябре 2021 года, скорее всего, будут использоваться такие технологии, как продление голосования на несколько дней и онлайн-голосование.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил на пресс-конференции вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько. «Я думаю, я предполагаю, что тенденции, связанные с какими-то растянутыми во времени возможностями проголосовать и онлайн-голосованием, будет практиковаться, потому что мы понимаем, что, наверно, в полном объеме, полностью, избавиться от условий сегодняшней эпидемиологической обстановки не удастся», – считает он.

«Политический» вице-губернатор еще раз коснулся темы коронавируса, когда его спросили о дате возобновления зарубежных рейсов из аэропорта Кольцово. «Я думаю, что ни у кого на этот вопрос нет ответа, – заявил он. – Мне бы очень хотелось, чтобы хотя бы, не дай бог, не закрыли то, что есть. На самом деле вопрос очень серьезный. Не хотелось бы снова уходить в строгие карантинные меры. Но это зависит не только от власти. Многое зависит от нас с вами. Выйдите на улицы Екатеринбурга, посмотрите, сколько людей в масках ходит. Коронавирусная инфекция никуда не делась. Удалось ее локализовать и притушить, но как только мы чуть менее ответственно начнем относиться к профилактике, как все начнет возвращаться, что мы уже видим в Москве и на федеральном уровне».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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