Свердловский министр назвал условия перевода всех школ на дистант

Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов сообщил, при каких условиях будет принято решение о переводе всех школ на дистанционный формат обучения, как это было весной этого года.

«Если ситуация будет развиваться в части увеличения распространения коронавируса на территории Свердловской области, то, конечно, данный вопрос будет обсуждаться в региональном оперативном штабе, и по решению штаба будут приняты соответствующие меры. Но главным условием здесь является согласование [решения о переводе на дистант] c Министерством просвещения РФ и правительством РФ», – заявил областной чиновник на брифинге.

По словам Юрия Биктуганова, осенние каникулы в большинстве свердловских школ начнутся по плану – с 26 октября. Однако их длительность будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации в Свердловской области. «Если будут какие-то изменения, мы заранее предупредим родителей», – сказал министр.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 16.10.20

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