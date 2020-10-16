российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 16 октября 2020, 13:17 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Свердловский министр назвал условия перевода всех школ на дистант

Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов сообщил, при каких условиях будет принято решение о переводе всех школ на дистанционный формат обучения, как это было весной этого года.

«Если ситуация будет развиваться в части увеличения распространения коронавируса на территории Свердловской области, то, конечно, данный вопрос будет обсуждаться в региональном оперативном штабе, и по решению штаба будут приняты соответствующие меры. Но главным условием здесь является согласование [решения о переводе на дистант] c Министерством просвещения РФ и правительством РФ», – заявил областной чиновник на брифинге.

По словам Юрия Биктуганова, осенние каникулы в большинстве свердловских школ начнутся по плану – с 26 октября. Однако их длительность будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации в Свердловской области. «Если будут какие-то изменения, мы заранее предупредим родителей», – сказал министр.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 16.10.20

Специалисты рассказали, как антисептики влияют на кожу рук: трещинки, огрубевшая кутикула, шелушение и зуд. / Школу, где учительница заболела коронавирусом, не стали закрывать на карантин. / Ректор УрФУ назвал среднюю зарплату преподавателей и сотрудников вуза. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Самоизоляция

Коронавирусные санкции: в Москве закрыли очередной торговый центр

Коронавирусные ограничения: мэрия Москвы перекладывает ответственность на граждан и бизнес

Собянин анонсировал новые коронавирусные меры безопасности

Пассажиропоток из Кольцово за границу упал на 81%

Московские суды перешли на ограниченный режим работы

В Свердловской области ужесточаются карантинные меры: уральцам запрещено ходить на работу с признаками ОРВИ

Ректор УрФУ заявил, что университет готов перейти на дистант

Мэрия Екатеринбурга с понедельника переводит треть сотрудников на удаленку

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Самоизоляция,