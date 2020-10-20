К Универсиаде-2023 в Екатеринбурге построят три гостиницы и обновят сферу услуг

Потребительский комитет администрации Екатеринбурга проинформировал, как городская сфера услуг будет готовиться к XXXII Всемирным студенческим играм (прежнее название – Универсиада). Международные спортивные соревнования пройдут в уральской столице в августе 2023 года. По словам чиновников, акцент будет сделан на тех направлениях, которые были востребованы иностранными туристами во время футбольного чемпионата мира в 2018 году. Тогда, помимо баров и кафе, гости города активно посещали фитнес-клубы, салоны красоты и спа, а русские бани пользовались особой популярностью. Также иностранцам были необходимы фотоателье, копировальные центры, мастерские по ремонту часов и смартфонов.

Председатель комитета Максим Афанасьев на заседании комиссии гордумы по экономическому развитию рассказал, что сейчас в Екатеринбурге работают порядка 5 700 предприятий в сфере услуг, к 2023 году планируется увеличить их до 6 тысяч.

«В 2021 году проведем инвентаризацию всех предприятий, далее составим дефектные ведомости, чтобы понять, какие работы надо провести. К 1 января 2023 года будут проведены ремонт фасадов, замена вывесок и оформление витражей, обустройство газонов и цветников, укладка тротуара, где это необходимо, организация парковочных мест. После этого нам понадобится еще 4 месяца на устранение недостатков. К 1 мая 2023 года все объекты должны быть готовы», – сообщил докладчик.

По словам Афанасьева, сейчас с владельцами предприятий обсуждается внедрение прейскуранта и бейджей персонала на пяти иностранных языках – английском, немецком, французском, испанском и китайском, а также организация бесплатного Wi-Fi для клиентов.

Кроме того, к студенческим играм в Екатеринбурге появятся три новых отеля, которые в совокупности дадут дополнительно тысячу мест для размещения гостей. Это гостиницы Hyatt Place уровня 4* на Верх-Исетском бульваре, 3, Ramada Encore категории «три звезды плюс» на Бебеля, 61, и еще один отель на 230 мест на пересечении улиц Радищева и Шейнкмана. Для размещения официальных делегаций, СМИ и туристов будет использован имеющийся гостиничный фонд, в том числе бюджетные хостелы.

В мэрии пока не берутся прогнозировать, сколько иностранных гостей приедут на студенческие игры. Пока известно, что в соревнованиях примут участие порядка 11 тысяч спортсменов, но для них будет построена Деревня Универсиады на Новокольцовском тракте.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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