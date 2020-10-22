В пандемию свердловчане смотрели ситкомы и фантастику на мобильном ТВ

Мобильный оператор «Мегафон» выяснил, какие фильмы и сериалы чаще всего смотрели свердловчане во время самоизоляции.

В тренде оказались культовые американские телевизионные ленты «Игра престолов» и «Друзья». С начала 2020 года выбор в их пользу сделал каждый второй пользователь сервиса «Мегафон ТВ», рассказали связисты. А в целом на одного зрителя мобильного телевидения приходится уже 12 просмотренных многосерийных шоу. Другими востребованными сериалами были «Содержанки», «Фитнес» и «Гранд».

Аналитики подсчитали статистику просмотров в «Мегафон ТВ» и пришли к выводу, что при просмотре сериалов уральцы чаще всего выбирают жанр комедии – таких 39%. Но при выборе фильма жители Свердловской области больше склоняются к фантастике, боевикам и ужасам. На них в общей доле просмотров приходится 43%. В топе этой категории «Джокер», «Джентльмены», «Плохие парни навсегда», «Заражение», «Соник в кино». При этом фильмом-лидером по числу зрителей стал детектив «Достать ножи».

«Свердловчане – активные пользователи мобильного телевидения. Наш регион входит в топ-5 регионов среди всех субъектов России по количеству зрителей, впереди Москва, Санкт-Петербург, Самара и Краснодар. Пандемия, конечно, усилила интерес к нашему онлайн-кинотеатру, и в 2020 году ценителей «Мегафон ТВ» стало еще больше – число клиентов выросло на 25%», – отмечает директор мобильной компании в Свердловской области Инна Джур.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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