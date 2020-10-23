Спортсменам разослали рекомендацию не проводить соревнования после 26 октября и не ездить за пределы региона

Руководители спортивных учреждений Свердловской области получили письмо за подписью заместителя главы профильного министерства региона Сергея Набоких. В документе (есть в распоряжении «Нового Дня») говорится, что на Среднем Урале рекомендовано «ограничить проведение спортивных мероприятий, организуемых учреждениями и организациями сферы физической культуры и спорта… в период с 26 октября по 5 ноября». Также в бумаге за подписью Набоких рекомендовано не отправлять в этот период тренеров и спортсменов на мероприятия за пределы региона.

Решение о том, чтобы выдать такую рекомендацию, было принято после вчерашнего заседания Координационной комиссии по противодействию распространению социально значимых заболеваний и санитарно-эпидемиологическому благополучию в Свердловской области.

Отметим, что «ограничительный» период по спортивным мероприятиям частично совпадает со школьными каникулами – они начинаются 26 октября, однако продлятся неделю, то есть до 1 ноября. Ранее «Новый День» получил ответ оперштаба о том, что продлять их в регионе не планируется, равно как и переводить детей на дистант после их окончания.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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