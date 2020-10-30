Риэлторы объяснили, как дистант в вузах отразится на рынке арендного жилья

Крупнейший вуз Екатеринбурга – УрФУ – объявил сегодня об официальном переходе на дистант до февраля 2021 года. Некоторые другие учебные заведения также рассматривают такую возможность, например, Уральский аграрный университет принял решение перевести на «удаленку» всех учащихся первых курсов, со 2 ноября на дистанционное обучение переходят все студенты УрГУПС. «Новый День» поговорил с экспертами рынка недвижимости, чтобы узнать, как отразится длительный дистант в вузах на рынке арендного жилья.

«Те, кто снимал жилье, так и будут снимать его. Может, около 10% вернутся домой, так как пока нет ясности по срокам продления дистанта. Съехать сейчас с арендной квартиры – тоже риск, потому что появится вопрос: «А куда вернуться обратно и не повысится ли арендная плата за эту квартиру?». Особенно это касается тех арендаторов, кто снимает уже давно жилье, как правило, арендная плата зафиксирована была еще в самом начале арендных отношений. Если будет информация о продлении срока дистанционного обучения более чем на 6 месяцев, тогда, может, и будет отток студентов из арендованных квартир. Пока все живут надеждами, что это скоро закончится», – сказала «Новому Дню» глава агентства «SMART.Недвижимость» Анастасия Поддубная. Она отметила, что рынок аренды, как правило, реагирует спустя 3-5 месяцев на ситуацию, поэтому пока давать глобальные прогнозы рано.

С ней согласилась и президент Уральской палаты недвижимости Илона Соболева. «Рынок аренды жилья в Екатеринбурге до начала этого года можно было охарактеризовать как стихийный, не слишком сложившийся, в отличие от Москвы и Санкт-Петербурга. Спрос всегда превышал предложение, так что я не думаю, что масса квартир останутся невостребованными», – отметила собеседница «Нового Дня».

По ее словам, несмотря на пандемию коронавируса, в Екатеринбурге сохраняется устойчивый спрос на арендное жилье. «Никаких кардинальных негативных изменений мы не видим. К тому же студенты, как правило, снимают комнаты или маленькие квартиры, а этот сегмент будет всегда востребован. Тем более маловероятно, что все студенты соберут враз свои вещи и уедут по домам», – добавила она.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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