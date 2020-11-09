Работники заводов чаще болеют коронавирусом, чем медики

Треть всех случаев коронавируса в структуре работающего населения приходится на сотрудников промышленных предприятий. Среди заводчан болеющих больше, чем среди врачей и учителей. Такую статистику привел главный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских.

«За последнюю неделю в Свердловской области был зарегистрирован 1961 случай коронавируса – это примерно уровень предыдущей недели. Повышенный уровень заболеваемости (в 1,5 раза выше среднеобластного) мы фиксируем в девяти муниципальных образованиях: Сухой Лог, Красноуральский округ, Березовский, Верхняя Пышма, Талицкий округ и другие», – рассказал сегодня на пресс-конференции в ТАСС Дмитрий Козловских.

Больше всего болеющих фиксируют среди работающего населения – более 47%, на втором месте пенсионеры – 19%, на третьем – неработающие люди трудоспособного возраста – 18,7%. «В профессиональной структуре среди работающих граждан наибольший удельный вес заболевших среди рабочих промышленных предприятий – 30%, на втором месте работники медицинских организаций – 14,4%, на третьем работники образовательных организаций – 13,2%», – рассказал Козловских.

По словам санитарного врача, это обусловлено тем, что Урал – промышленный край, и здесь сосредоточено большое количество предприятий. При этом очагов Covid-19 на сегодняшний день фиксируется все меньше.

«Это единичные заносы – когда человек принес из семьи или вернулся из-за рубежа. Но массового распространения внутри коллективов нет, – рассказал Дмитрий Козловских. – За весь период [пандемии] было зарегистрировано более 160 очагов. На первом этапе их было много в медицинских учреждениях, страдали социальные объекты, были очаги в детских образовательных учреждениях. Сейчас мы видим, что специалисты научились работать в этих новых условиях, допускают все меньше нарушений требований. По данным на минувшие выходные, в регионе было всего 2 очага. Сейчас они должны быть уже закрыты».

На сегодняшний день, по данным опросов пациентов, заражение Covid-19 чаще всего происходит через бытовые контакты – например, в гостях. 16% говорят, что заразились по месту работы, 14% предполагают, что в семье.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 09.11.20

Прожиточный минимум на 2021 год свердловским пенсионерам увеличат на 210 рублей. / Роспотребнадзор попросит губернатора не пускать подростков в ТЦ без родителей. / В Серове к реальному сроку приговорили мужчину, который шутки ради кинул гранату на капот. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»