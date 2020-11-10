Ирбитским медикам выдали лекарство от малярии для профилактики коронавируса

Медикам из Ирбита выдают лекарство для лечения малярии – гидроксихлорохин – с указанием принимать препарат в качестве профилактики коронавируса, рассказали «Новому Дню» сотрудники местной больницы. Вещество включали во временные методические рекомендации Минздрава РФ в одной из первых версий – в мае этого года, но не для профилактики, а для лечения Covid-19. При этом в документе говорилось, что гидроксихлорохин относится к препаратам, «способность которых воздействовать на различные звенья инфекционного процесса показана в ходе экспериментальных или ограниченных клинических исследований». «Учитывая, что ГХХ, как и другие препараты для терапии Covid-19, не имеют зарегистрированных показаний по лечению коронавирусной инфекции, пациенты, которым они назначаются, дают информированное согласие на применение этих лекарственных средств», – говорилось в сообщении Минздрава РФ.

Также ранее «Новый День» писал о том, что некоторым жителям городов на севере Свердловской области выдавали гидроксихлорохин для лечения коронавируса в сентябре. В восьмом выпуске методрекомендаций МЗРФ говорилось, что «механизм действия гидроксихлорохина против некоторых вирусных инфекций изучен не до конца, в опубликованных данных отмечаются несколько вариантов его воздействия на Covid-19, которые препятствуют проникновению вируса в клетку и его репликации». «ВОЗ прекратила научные изыскания в группе лечения гидроксихлорохином в рамках исследования эффективных препаратов для борьбы с Covid-19 «Solidarity». Решение принято с учетом данных, которые указывают на то, что применение гидроксихлорохина не приводит к сокращению смертности среди госпитализированных пациентов с Covid-19 по сравнению со стандартом оказания помощи. Однако следует отметить, что результаты большого количества опубликованных зарубежных исследований, а также отечественный опыт указывают на возможность эффективного применения гидроксихлорохина в низких дозах, в меньшей степени ассоциированных с нарушениями сердечного ритма, у пациентов с легкой и среднетяжелой формой Covid-19 при назначении в течение первых 3-5 дней заболевания. Использование гидроксихлорохина у пациентов с тяжелым течением заболевания, как правило, оказывается неэффективным. Решение вопроса о назначении гидроксихлорохина должно приниматься индивидуально на основе оценки соотнесения пользы и риска для конкретного пациента. Возможно, применение гидроксихлорохина может предотвратить развитие тяжелых форм инфекции», – сказано в документе.

При этом в нем не говорится о возможности применения препарата для профилактики коронавируса. Кроме того, указывается, что гидроксихлорохин обладает кардиотоксичностью. «Новый День» обратился в оперативный штаб Свердловской области, чтобы уточнить, в связи с чем медикам Ирбита выдали гидроксихлорохин как профилактическое средство. Ответ будет опубликован, как только поступит в редакцию.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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