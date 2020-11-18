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Среда, 18 ноября 2020, 14:01 мск

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НИИ гриппа нашел мутации коронавируса на Урале

Специалисты НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева обнаружили мутации коронавируса SARS-CoV-2 в 13 российских регионах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исполняющего обязанности директора института Дмитрия Лиознова. Впрочем, по его словам, найденные мутации не влияют на течение болезни или на заразность. «Все выявленные замены [в белках SARS-CoV-2] в настоящее время не связаны с клинической тяжестью течения заболевания и не влияют на патогенность вируса», – сказал Лиознов.

Он уточнил, что мутации были найдены в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Москве, Пермском, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях, в республиках Адыгея, Карачаево-Черкесия и Хакасия, Новосибирской, Свердловской, Омской областях.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 18.11.20

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