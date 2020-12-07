Куйвашев продлил особый режим еще на две недели

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ № 665-УГ, которым внес изменения в указ об особом режиме, установленном в связи с эпидситуацией по коронавирусу.

Как сообщили «Новому Дню» в департаменте информполитики, режим самоизоляции для свердловчан старше 65 лет и людей, имеющих хронические заболевания, продлен с 8 по 21 декабря. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступит в силу завтра.

Напомним, сегодня стало известно, что свердловских школьников не стали выпускать с дистанта за парты, хотя о такой возможности сообщал вице-губернатор региона Павел Креков. Как рассказали «Новому Дню» в оперативном штабе Свердловской области, учиться дистанционно дети будут как минимум до 12 декабря.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 07.12.20

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