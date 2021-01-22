Свердловские муниципалитеты инструктируют перед митингом в защиту Навального (ДОКУМЕНТ)

Свердловские власти, похоже, всерьез готовятся к акциям в поддержку Алексея Навального, которые анонсированы на завтра, 23 января, в соцсетях и СМИ.

В распоряжение редакции «Нового Дня» попала часть документа, в котором подробно изложено, что должны делать муниципальные власти: мониторить местные СМИ и соцсети на предмет упоминаний о таких акциях и информировать о найденных сообщениях департамент внутренней политики и министерство общественной безопасности. Также рекомендуется следить за тем, что происходит на центральных площадях города в дневное время. В случае обнаружения публичного мероприятия надо немедленно сообщить об этом контактному лицу из числа служащих департамента внутренней политики, а также сделать и направить фотографии.

«Новый День» связался с указанным сотрудником, но он наотрез отказался обсуждать эту тему и рекомендовал обратиться за комментарием в ДИП. Редакционный запрос направлен.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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