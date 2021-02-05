У матери Леонида Волкова в Екатеринбурге прошел обыск по «санитарному» делу

Сегодня утром силовики провели обыск в квартире родителей руководителя штаба Навального Леонида Волкова. Сусанна Волкова, мама оппозиционера, в фейсбуке рассказала, что обыск был связан с делом о нарушении о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Пришедшие ничего не изъяли и в целом вели себя очень корректно.

Как пишет Волкова, она им пояснила, что интересующий их человек в квартире не живет уже 21 год, 10 лет в ней не прописан, около 4 лет в ней не был, а из имущества Леонида в квартире остались только шахматы. «Все всё понимают… Нормальные ребята были. К ним никаких претензий у нас нет. Им прислали бумаги из Москвы. Они выполнили свою работу. Но… какое же это гадство приходить в 6:30 утра…» – пишет Волкова.

После акции 23 января было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил», полиция провела обыски в офисах ФБК (признан иноагентом), в квартире Алексея Навального и ряда его сторонников. Что там пытались обнаружить, до сих пор не поясняется. В отношении Леонида Волкова ранее было возбуждено дело по части 2 статьи 151.2 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего», его объявили в розыск.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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