Леонид Волков прокомментировал обыски у родителей: «Надо ждать гостей снова»

Руководитель штаба Навального Леонид Волков прокомментировал информацию об обысках, которые утром прошли в квартире его родителей, живущих в Екатеринбурге.

Он отметил: о том, что он не живет в этой квартире 20 лет и четыре года там не бывал, всем известно, поэтому большой вопрос – что там пытались найти. «Провести там обыск, чтобы найти там что, хотя бы теоретически? План заражения Москвы коронавирусом в моей школьной тетрадке?" – написал Волков в фейсбуке.

Он считает, что это не последние мероприятия силовиков – как минимум потому, что он фигурант еще одного уголовного дела. «Сейчас все в порядке, но теперь, наверное, надо ждать гостей снова – есть же еще много уголовных дел. В рамках дела о «вовлечении детей в митинги», например, можно изъять собрание сочинений Виктора Гюго (на полке в прихожей справа вверху, если я правильно помню), Гаврош все же был очень сильно несовершеннолетним. А в рамках дела о «легализации преступных средств» – наверное, Драйзера; тут скрывать нечего, сагу про Фрэнка Каупервуда я перечитывал раз двадцать в детстве; она, видимо, и толкнула меня на преступный путь финансовых махинаций. Довольно-таки тошно, честно говоря», – резюмировал оппозиционер.

Обыски, напомним, прошли сегодня утром – по словам матери политика Сусанны Волковой, силовики действовали по указанию из Москвы в рамках дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ). Волков также является фигурантом 151.2 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего», его объявили в розыск.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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