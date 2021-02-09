Тагильчане в суде доказали неправильность мусорных нормативов. Кого это коснется?

Тагильские активисты оспорили нормативы накопления твердых коммунальных отходов в многоквартирных жилых домах. Решение в пользу свердловчан вынес Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге. Общественники из движения «Тагил за перемены» оспаривали решение Свердловского облсуда, который прежде признал действительным постановление Региональной энергетической комиссии – в документе установлено, сколько в среднем накапливает мусора за месяц один житель Свердловской области. В постановлении прописаны нормативы для жителей многоквартирников и частных домов во всем регионе, а также жителей МКД и индивидуальных построек в Екатеринбурге.

По словам юриста Марата Ганиева, который представляет интересы тагильчан, удалось оспорить только нормативы для многоквартирников. Сторона апеллировала к тому, что замеры проводились не по правилам. Что касается нормативов накопления для индивидуальных домов, то их оспорить не удалось, по информации Ганиева, замеры делали в частных домах руководителей и учредителей одной из тагильских управляющих компаний. «По этому поводу была отправлена жалоба в прокуратуру Свердловской области, которая ее благополучно похоронила», – сказал Ганиев в ролике, опубликованном в группе «Тагил за перемены» во «ВКонтакте».

По информации «Нового Дня», РЭК ждет резолютивную часть решения питерского суда. Только тогда в ведомстве смогут сказать, будут ли оспаривать вердикт. Представители региональных операторов – а их в Свердловской области три (ЕМУП «Спецавтобаза», ООО «Рифей» и ООО «ТБО «Экосервис», которые обслуживают восточную, северную и западные части региона соответственно) – пока не комментируют решение суда, также ссылаясь на необходимость ознакомиться с резолютивной частью. Сами общественники надеются на отмену постановления РЭК об утверждении нормативов накопления ТКО от 2018 года, на проведение новых замеров и установление более точных показателей. Будут ли проведены перерасчеты, если РЭК не станет оспаривать решение суда, прогнозировать общественники пока не берутся.

Екатеринбург, Елена Сычева

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