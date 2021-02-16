Министр ЖКХ спрогнозировал повышение платы за мусор в крупных городах, если нормативы пересмотрят

В начале февраля тагильские активисты оспорили нормативы накопления твердых коммунальных отходов в многоквартирных жилых домах в Свердловской области во Втором апелляционном суде общей юрисдикции в Санкт-Петербурге. Инстанция признала незаконным постановление Региональной энергетической комиссии – в документе установлено, сколько в среднем накапливает мусора за месяц один житель Свердловской области. Однако, по словам министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова, это решение суда может обернуться против людей, если будут проведены перезамеры нормативов. Как показала практика, по факту свердловчане, особенно живущие в крупных городах – Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, – мусорят даже больше.

«Объемы ТКО выше, чем те, которые измерялись пять лет назад. Так что я был бы очень аккуратен в стимулировании пересчета нормативов, потому что не факт, что во всех случаях это приведет к снижению платы граждан по статье «Обращение с ТКО». Функция Региональной энергетической комиссии – найти баланс между платежами потребителей и валовой выручкой организации, которая выполняет свои функции. Непростая задача у РЭК», – сказал министр.

Он также добавил, что решения о том, будет ли РЭК подавать апелляцию, пока нет.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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