На первом этапе конкурса на строительство мусорополигона для Екатеринбурга победила компания, связанная с тюменскими бизнесменами

На первом этапе конкурса на заключение концессии по строительству мусоросортировочного комплекса и полигона для сбора мусора из Екатеринбурга победила компания «Экологические система». По данным источников, она аффилирована с корпорацией «СТС» энергетиков Артема Бикова и Алексея Боброва. Два других участника конкурса снялись, поскольку не подходили по параметрам.

Победителя первого этапа конкурса на заключение концессии по строительству МСК «Екатеринбург-Юг» объявили в министерстве ЖКХ Свердловской области. Допуск к дальнейшему участию получило ООО «Экологические системы». Два других участника – ООО «СРГ-Екатеринбург» и АО «УБТ-Уралвагонзавод» – снялись с конкурса, не пройдя по заданным параметрам.

«Полностью соответствующей требованиям конкурсной документации из них признана только заявка ООО «Экологические системы». Однако стоит подчеркнуть, что это лишь предварительный результат, и права на заключение концессионного соглашения он пока не дает. Перед принятием окончательного решения комиссии предстоит провести анализ экономической деятельности предприятия, убедиться в его финансовой устойчивости, и только после этого делать соответствующие выводы», – рассказал заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов, добавив, что это займет от 4 до 6 месяцев.

По данным источников «Нового Дня», ООО «Экологические системы» связано с корпорацией «СТС» энергетиков Артема Бикова и Алексея Боброва.

Напомним, конкурс на право заключения концессионного соглашения по строительству МСК для Екатеринбурга и его агломерации был объявлен 14 декабря 2020 года. Проведение его неоднократно откладывалось. В центральный аппарат Федеральной монопольной службы России поступали жалобы на несоблюдение законодательства от бизнесменов, которым дали понять, что их не допустят до участия.

Сам конкурс проводит министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области. В ведомстве до сих пор не называют участки, где могут быть размещены «мусорные» объекты. Это связано с предсказуемой негативной реакцией жителей территорий, где предполагается построить МСК и полигон. Замминистра Егор Свалов ранее лишь уточнял, что объекты появятся в радиусе 100 километров от Екатеринбурга.



https://newdaynews.ru/ekaterinburg/716079.html

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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