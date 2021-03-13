Защита экс-схиигумена Сергия рассказала о подаренном епархии автомобиле за 1,6 млн

Сторонники отца Сергия рассказали, что в 2012 году за счет средств Среднеуральского монастыря для Екатеринбургской епархии был куплен дорогой автомобиль Toyota Highlander. Якобы это был приветственный подарок от Сергия заступившему на пост митрополиту Кириллу, но машину оформили на игумена Вениамина Райникова. Райников факт покупки автомобиля не отрицает, но пояснил, что это был «дар сыновней любви», который Сергий хочет выставить сейчас как взятку.

О покупке Сергием автомобиля в 2012 году пишут сторонники экс-схиигумена в телеграм-кнале «Защита отца Сергия».

«Делимся оригиналами договора купли-продажи автомобильного средства марки Toyota Highlander стоимостью 1 622 500 руб. В договоре находим имя счастливого покупателя – Виталия Сергеевича Райникова. […] В 2012 году данная сделка была полностью профинансирована Среднеуральским женским монастырем, что подтверждается хранением оригиналов договора и кватанций об оплате спустя такое долгое время с момента покупки.

Данный автомобиль был приветственным подарком заступившему на кафедру митрополиту Кириллу Наконечному, распорядившемуся оформить машину на своего любимого друга Вениамина Райникова», – пишут в телеграм-канале, где опубликованы документы.

Игумен Вениамин Райников не стал отрицать факт покупки автомобиля, записанного на его имя в 2012 году. На личной странице в фейсбуке он изложил свою версию событий.

«Поскольку я был непосредственным участником этого дела, могу рассказать из первых уст, как оно было. То, что они выложили – абсолютная правда. Тогда еще схиигумен Сергий (Романов) решил подарить митрополиту машину. Сам предложил и представил это как дар сыновней любви. По какой-то причине машина приобреталась не на епархию, а на частное лицо. Причем это была идея самого бывшего схиигумена. Как теперь понятно, он был заинтересован сделать митрополита лично чем-то ему обязанным, – пишет Райников. – После покупки автомобиля я сразу же оформил договор о пользовании с епархией, и машина отправилась в епархиальный гараж. Мне от этой машины было ни холодно ни жарко, поскольку у меня даже автомобильных прав нет. Через пару лет эта ненормальная ситуация была исправлена, и машина в 2014 году перешла официально в собственность Екатеринбургской епархии. Явно митрополит не хотел быть лично обязанным своему подчиненному, что совершенно понятно для начальника».

Также Райников рассуждает о мотивах Сергия при покупке автомобиля для митрополита.

«Получается, что бывший схиигумен Сергий (Романов) признался, что все его слова о сыновней любви, о безвозмездной помощи и чистосердечной благотворительности – ложь. На самом деле он обычный коррупционер-взяточник, который решил купить начальство, только вот забыл сообщить начальству, что он его покупает. А начальство решило быть свободным – лично митрополиту подаренный автомобиль он передал в собственность Екатеринбургской епархии и продолжил свободно и независимо управлять епархией, не чувствуя себя чем-то обязанным», – заключает Райников.

Напомним, ранее Арбитражный суд Свердловской области признал за Екатеринбургской епархией право на здание храма в Среднеуральском женском монастыре, который удерживают сторонники арестованного бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова). Сам экс-схиигумен сейчас находится под арестом.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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