Митрополит Евгений – о бывшем схиигумене Сергии: «Он просто потерялся, запутался и упал»

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений изложил свою версию произошедшего с бывшим схиигуменом Сергием (Романовым) и почему он занял такую непримиримую позицию по отношению к церкви.

Как пояснил митрополит в интервью «Журналу Московской Патриархии», история с отцом Сергием – это очень яркий пример, почему церковь не благословляет на священство человека с уголовным прошлым. Но прошлое – не единственная причина, по которой Сергий в конце концов поставил себя выше и митрополита, и патриарха. Митрополит выделил три основных фактора. Во-первых, Сергий стал священником и настоятелем монастыря, не претерпев обязательного монашеского искуса. «Обычно кандидату в монахи дается какое-то время побыть в послушниках и научиться послушанию», – подчеркнул владыка Евгений. А монах Сергий этот период прошел моментально и очень быстро стал главой общины на Ганиной Яме, а потом в Среднеуральском монастыре.

Во-вторых, церковь требует от священников специального образования, которого у Сергия не было. «Без профильного образования тебя не допустят ни за операционный стол, ни в аудиторию, не поставят во главе коллектива, – объяснил митрополит. – А здесь у руля общины, монастыря, у престола Божия оказался человек, который не получил и не желал получать даже семинарского образования».

И третий, не менее важный фактор, – отсутствие у Сергия собственного духовника. «Поэтому в определенный период он просто потерялся, запутался и упал, в этом его личная трагедия. Поэтому я сделал бы акцент на том, что при отсутствии образования и опыта монашеской жизни, нормального духовного руководства каждый человек рискует попасть в подобную беду. К сожалению, он увлек за собой сотни людей, которые ему доверились. Сегодня он по-прежнему осознает себя как опытный духовник, среди чад которого были известные политики и деятели искусства. Как оказалось, сойти с этого пьедестала для него настоящая проблема. И я знаю о таком опасном факте, когда окормляемые им насельники монастыря заявляют: если батюшка пойдет в ад, то мы тогда готовы с ним идти в ад», – заявил митрополит.

Тем не менее владыка Евгений по-прежнему надеется, что «человек придет в разум» и принесет покаяние перед церковью, перед святейшим патриархом. «И тех людей, которые верят ему больше, чем Богу, и делают такие необдуманные заявления, он своим примером вернет в лоно Церкви», – добавил митрополит.

Как уже писал «Новый День», в прошлом году Романов был отлучен от церкви, но не покинул Среднеуральский женский монастырь и допускал на его территорию посетителей только по своему усмотрению. В частности, представителей Екатеринбургской епархии он и его сторонники не пустили. 29 декабря Сергий был задержан и увезен в Москву, однако его адепты продолжают удерживать монастырь.

30 декабря бывший схиигумен Сергий (Николай Романов) был помещен под стражу на два месяца. Такое решение принял Басманный суд Москвы по ходатайству следствия. В ГСУ СКР сообщили, что Романову предъявлено обвинение в совершении преступлений по трем статьям: склонение к самоубийству; нарушение права на свободу совести и вероисповеданий; самоуправство. В конце февраля ему продлили арест до 28 мая.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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