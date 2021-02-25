Басманный суд Москвы продлил бывшему схиигумену Сергию арест на три месяца

Сегодня Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил бывшему схиигумену Сергию Романову меру пресечения. Судья Пирогова приняла решение оставить его под стражей еще на три месяца – до 28 мая. Об этом сообщает телеграм-канал сторонников отца Сергия.

Добавим, в соцсетях появилось видео, как группа поддержки обвиняемого примерно из 40 человек сегодня несколько часов стояла у здания суда. Они не пытались пройти внутрь, только пели молитвы.

Напомним, впервые бывший схиигумен Сергий (Николай Романов) был помещен под стражу на два месяца 30 декабря 2020 года. Такое решение принял Басманный суд Москвы по ходатайству следствия. В ГСУ СКР сообщили, что Романову предъявлено обвинение в совершении преступлений по трем статьям: склонение к самоубийству; нарушение права на свободу совести и вероисповеданий; самоуправство.

Как уже писал «Новый День», в прошлом году Романов был отлучен от церкви, но не покинул Среднеуральский женский монастырь и допускал на его территорию только по своему усмотрению. В частности, представителей Екатеринбургской Епархии Русской Православной Церкви он и его сторонники не пустили. «Своими действиями он незаконно воспрепятствовал проведению религиозных обрядов. Кроме того, Романов, нарушая нормы гражданского законодательства, воспрепятствовал инвентаризации объектов недвижимости на территории монастыря, то есть совершил самоуправство», – сообщают в СК.

Затем, по версии следствия, Романов публично призывал не менее десяти монахинь, проживающих в монастыре, к самоубийству. В дальнейшем видеозапись с этой проповедью разошлась по соцсетям. Как уже сообщал «Новый День», активные события в обители начали развиваться в ночь с 28 на 29 декабря 2020 года: в Среднеуральский женский монастырь прибыл ОМОН. Бывший схиигумен Сергий Романов был задержан, а позже – доставлен в Москву.

Москва, Екатеринбург, Елена Владимирова

Москва, Екатеринбург. Другие новости 25.02.21

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