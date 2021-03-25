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Четверг, 25 марта 2021, 09:20 мск

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Среднеуральский монастырь открыл двери силовикам

Фото: телеграм-канал «Защита отца Сергия»

В Среднеуральском женском монастыре, где по-прежнему проживают сторонники опального отца Сергия, сегодня началась очередная проверка.

Как сообщают насельники в своем телеграм-канале «Защита отца Сергия», к ним приехали представители УФМС, прокуратуры, министерства образования и департамента природных ресурсов при поддержке силовых структур.

В монастыре подчеркивают, что не препятствуют проведению проверок.

Напомним, в настоящее время в Арбитражном суде области рассматривается иск Екатеринбургской епархии о признании прав собственности на восемь объектов недвижимости Среднеуральского женского монастыря.

Ранее РПЦ через арбитраж уже признала за собой право собственности на сам храм «Спорительница хлебов». Остальные здания на этой территории до сих пор по факту эксплуатируют сторонники экс-схиигумена Сергия.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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