Возле мэрии Екатеринбурга проходит пикет в поддержку Навального (ФОТО)

Возле администрации Екатеринбурга проходит одиночный пикет в поддержку оппозиционера Алексея Навального. К мэрии вышел руководитель местного штаба политика Алексей Гресько, держа в руках плакат: «Навального пытают с твоего молчаливого согласия». Как передает корреспондент «Нового Дня», полицейских рядом не было.

На листовке также указан адрес сайта, где отмечаются сторонники оппозиционера. Ранее команда оппозиционера анонсировала крупномасштабную акцию протеста по всей России, поставив целью собрать более 500 тысяч откликов митингующих. Для этого на сайте собираются заявки готовых выйти на уличный протест.

Алексей Навальный сейчас отбывает срок в исправительной колонии ИК-2 в Покрове по делу «Ив Роше». В конце марта появились сообщения о плохом самочувствии политика. Накануне Навальный объявил голодовку, чтобы добиться оказания медицинской помощи.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 01.04.21

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