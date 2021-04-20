Епархия заявила, что не вывозила из Среднеуральского монастыря 250 тонн продуктов

Митрополит Екатеринбургский Евгений в своем телеграм-канале заявил, что епархия не вывозила из Среднеуральского монастыря 60 тонн картошки и 3500 банок солений и варенья. «Епархия воспринимает подобные заявления как перешедшую всякие границы наглую клевету», – говорится в сообщении.

Накануне в телеграме «Защита отца Сергия» последователи экс-схиигумена рассказали, что при расселении Среднеуральского монастыря представители Екатеринбургской епархии забрали 250 тонн продуктов, в том числе – 150 тонн крупы и сахара, 10 тонн муки, 60 тонн картофеля, 3500 банок солений и варенья, 400 кг грибов, 3000 бутылок красного вина и так далее. Вся эта провизия предназначалась, со слов «защитников», монахиням, детям, насельникам и паломникам монастыря.

Митрополит Екатеринбургский Евгений через свой телеграм-канал опроверг эту информацию. «Фантазии с перечислением полностью выдуманного списка вывезенных продуктов с точным их количеством наводит на мысль, что почитание царя Иоанна Грозного в Среднеуральском монастыре выродилось в сюжет фильма «Иван Васильевич меняет профессию», где вместо портсигаров отечественных и двух магнитофонов стали фигурировать сотни тонн продуктов, – пишет митрополит. – Только воспаленное и потерявшее связь с реальностью сознание может опошлить суть конфликта до неудержимого желания Екатеринбургской епархии обладать 60 тоннами картофеля, 11 тоннами моркови и 3500 банками солений и варений, для захвата которых мы привлекли всю мощь государственных силовых ведомств, видимо пообещав расплатиться за помощь рыбными котлетами. Мы можем только сожалеть о потере у клеветников не только порядочности, но и здравомыслия».

Также в сообщении говорится, что проведение операции по расселению Среднеуральского монастыря не было тайной для насельников. Со слов митрополита, большинство из них заранее покинули монастырь, забрав свои вещи. На время спецоперации была оставлена «лишь десятая часть насельников с целью сыграть на камеру неожиданность переселения и спровоцировать по возможности силовиков на применение силы». Екатеринбургская епархия подчеркивает, что предоставила возможность насельницам Среднеуральского женского монастыря поселиться в любом женском монастыре епархии, им предложена любая помощь по переезду и обустройству.

Напомним, расселение Среднеуральского монастыря происходило 14 апреля. Приставы при поддержке силовиков прибыли в обитель около 6 часов утра. С ними приехали спецтехника МЧС, несколько экипажей скорой помощи, автомобили для перевозки лежачих больных.

Большинство сестер согласились собрать вещи и покинуть территорию без сопротивления. «Значит, на то воля Божья», – сказала нашему агентству одна из монахинь. Как происходила операция, можно посмотреть в видео «Нового Дня».

Расселение Среднеуральского монастыря

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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