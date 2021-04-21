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Среда, 21 апреля 2021, 12:09 мск

Новости Екатеринбург

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Полиция пришла с обысками к координатору штаба Навального в Екатеринбурге

В Екатеринбурге полиция проводит обыски у координатора штаба Навального в Екатеринбурге Алексея Гресько. Об этом сообщает юридическая служба «Апология протеста» со ссылкой на адвоката Алексея Бушмакова. Оперативно уточнить, где сейчас находится Гресько, не удалось – его телефон выключен.

Сегодня в Екатеринбурге, как и во многих других городах России, оппозиция готовится выйти на несанкционированную акцию протеста. Накануне полицейские начали предупреждать известных активистов о недопустимости участия в мероприятиях, в частности, звонили экс-координатору «Открытой России» в Екатеринбурге Максиму Верникову. В 22:00 в центре города должна пройти репетиция парада Победы, однако администрация города анонсировала перекрытия в центре города под предлогом репетиции с 18 часов. Улица Попова, примыкающая к пешеходной улице Вайнера, уже перекрыта.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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