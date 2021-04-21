Полиция перекрыла дорогу к месту сбора сторонников Навального (ФОТО)

Сегодня утром полиция перекрыла участок улицы Попова, прилегающий к пешеходной улице Вайнера. Сейчас там невозможно припарковать машину, площадка практически пуста. Полицейская машина стоит поперек дороги, преграждая путь к Вайнера, передает корреспондент РИА «Новый День». Напомним, именно это место как точку сбора для протестного шествия анонсировал екатеринбургский штаб Навального.

Ранее «Новый День» писал, что мэрия Екатеринбурга предупредила горожан о перекрытии дорог в центре города с 18:00 «в связи с проведением репетиции парада войск ЦВО, посвященного Дню Победы». Общественный транспорт также изменит маршруты движения. О дорожных перекрытиях сообщалось также в массовой рассылке МЧС.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 21.04.21

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