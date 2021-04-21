В центр Екатеринбурга стягиваются полицейские и спецтехника, пригнали водомет (ФОТО)

На центральные улицы Екатеринбурга к вечеру стали стягиваться силы ППС, была замечена также машина с «глушилкой» и водомет.

Множество полицейских собрались на углу Вайнера – Попова – в той точке, которую сторонники Навального анонсировали как место сбора.

Как передает наш корреспондент, на улице Попова около 15 машин ППС, два автобуса Росгвадрии и водомет. Пока все довольно спокойно. Полиции много, но и пешеходы прогуливаются по улице Вайнера. Никому не задают вопросов, и тем более – не останавливают. Группы полицейских также замечены на площади 1905 года и в районе Плотинки. Центральные улицы обходят небольшие патрули.

Как ранее писал «Новый День», сегодня вечером планируется шествие сторонников Алексея Навального, организаторы рассчитывают собрать 15 тысяч человек. Параллельно с акцией протеста будет проходить репетиция парада Победы. Под предлогом второго мероприятия мэрия Екатеринбурга объявила о вечернем перекрытии центральных улиц города.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Светлана Загороднева

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