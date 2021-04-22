10 кадров с акции в поддержку Навального в Екатеринбурге (ФОТО)

Накануне в Екатеринбурге прошла акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В ней приняли участие, по разным подсчетам, несколько тысяч человек. Так, департамент информационной политики Свердловской области сообщил о пяти тысячах участников, министерство общественной безопасности региона – о двух с половиной тысячах. Штаб Навального в Екатеринбурге насчитал 13 тысяч человек. По оценкам журналистов, на акции собралось около семи тысяч участников.

Шествие получилось немного сумбурным – из-за того, что начальная точка сбора была заблокирована правоохранителями, штаб на ходу менял маршруты колонны. При этом общий настрой акции был довольно мирным и позитивным, на пути следования участников акции не было «космонавтов», хотя совсем без задержаний не обошлось – так, в самом начале шествия повязали руководителя штаба Навального в Екатеринбурге Алексея Гресько, правозащитника Сергея Зыкова и еще нескольких человек, у которых в руках были самодельные таблички.

«Новый День» публикует десять самых красноречивых снимков с акции.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

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