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Понедельник, 26 апреля 2021, 09:58 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге 9 мая запретят продажу алкоголя

Администрация Екатеринбурга традиционно вводит запрет на продажу алкоголя во время празднования Дня Победы. В этом году однодневный «сухой закон» будет действовать в четырех районах:

В центре города: с 8:00 до 23:00 – в границах улиц Московской – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного – улицы Челюскинцев.

В Верх-Исетском районе: с 8:00 до 19:00 – в границах улиц Репина – Пирогова – Татищева.

На Уралмаше: с 8:00 до 19:00 – в границах улиц Машиностроителей – XXII Партсъезда – 40-летия Октября – Банникова – проспекта Орджоникидзе.

На Химмаше: с 8:00 до 11:30 – по улице Инженерной, от переулка Хибиногорского до улицы Грибоедова; по улице Грибоедова, от улицы Инженерной до улицы Торговой.

Как ранее писал «Новый День», 9 Мая в Екатеринбурге пройдет военный парад с концертной программой и вечерний салют. Шествие «Бессмертного полка» перенесли на 24 июня из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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