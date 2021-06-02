Архивы «Нового Дня». Первый день без курева в поездах

2 июня 2014 года курильщики начали жить по новым правилам. Отныне подымить можно было только под открытым небом (и подальше от зданий вокзалов). В кафе, ресторанах, поездах, общежитиях, отелях курить запретили.

Мы наведались на ж/д вокзал, поговорили с проводницами и людьми, жадно курящими на перроне. Первые сутки без табака в поезде дальнего следования дались им нелегко. Вспоминаем, как это было!

Екатеринбург. Другие новости 02.06.21

Обитель маргиналов обнаружена в лесном массиве рядом с новостройками (ВИДЕО). / На вечеринке в честь выпускного УрФУ выступит модный рэпер Feduk. / Бывший вице-мэр Боликов возглавил Кировский район Екатеринбурга. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»