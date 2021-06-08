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Вторник, 8 июня 2021, 20:29 мск

Новости Екатеринбург

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Архивы «Нового Дня». Большой (и неторопливый) Екатеринбург

8 июня 2010 года екатеринбургские власти очень торопились создать «Большой Екатеринбург». «Сама по себе процедура длительная, но если все делать строго по закону, можно уложиться в один год», – заявлял мэр Чернецкий. Но сроки все-таки поставил более мягкие: проект нужно было реализовать за два года.

…Шел 2021 год. Кое-кто из бывших мэров, перешедших в правительство области, все еще мечтает о «Большом Екатеринбурге».

Екатеринбург. Другие новости 08.06.21

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