На «Иннопром-2021» приедут 600-700 итальянцев: как они попадут в Россию

Почетный консул Италии в Екатеринбурге Роберто Д'Агостино рассказал, как в этой стране готовятся к поездке на выставку-форум «Иннопром».

Отвечая на вопрос корреспондента РИА «Новый День» на пресс-конференции, почетный консул объяснил, что подготовка идет уже полтора года, потому что в прошлом году выставку были вынуждены отменить: «Приедут лидирующие компании Италии, малый и средний бизнес, стартапы будут принимать участие, 100 итальянских компаний будут принимать участие. Общее количество делегаций не могу назвать, но будет 600-700 итальянцев. Мы для этого все делаем», – рассказал консул.

Роберто Д'Агостино добавил, что прецедент участия иностранцев в российских выставках уже создан на ПМЭФ.

«Закончился международный форум в Санкт-Петербурге, где были 5 тысяч делегатов из всех стран. Для них были сделаны специальные пропуски. На «Иннопром» люди тоже должны быть зарегистрированы заранее. Будут списки, по которым они получат визы на пересечение границы. Затем предоставят все справки для доступа в страну и для доступа на площадку «Иннопрома». Сейчас начинается регистрация на сам «Иннопром», можно на сайте ознакомиться с правилами», – отметил он.

Консул также рассказал, что во время работы выставки итальянцы проведут в Екатеринбурге ряд культурных мероприятий. «Будет неделя выставок, фестивалей, концертов», – сообщил Роберто Д'Агостино.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Евгения Вирачева

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