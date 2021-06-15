Архивы «Нового Дня» о первом матче ЧМ

15 июня 2018 года в Екатеринбурге было очень людно и атмосферно. На Центральном стадионе играли Египет и Уругвай, матч стал вторым по счету в российском Чемпионате мира по футболу – 2018 и первым для уральской столицы.

Стадион ждал появления легенды египетской команды, Мохамеда Салаха, но его не выпустили на поле из-за недавней травмы. У главной звезды угурвайцев, Луиса Суареса, игра особо не клеилась. Но обе сборные были рады видеть на трибунах своих болельщиков. А как уругвайцы (которых, конечно, было меньше) старались перепеть арабов! Некоторую тоску наводили только пустующие места на центральных секторах.

Вспоминайте вместе с нами, как это было.

Екатеринбург. Другие новости 15.06.21

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