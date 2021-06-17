российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 17 июня 2021, 20:24 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Архивы «Нового Дня» о митингах и нарушениях

17 июня 2005 года правительство Свердловской области стало первым нарушителем нового закона о митингах. Тогда ввели правила о проведении акций неподалеку от зданий госорганов. Причем если на федеральном уровне достаточно было уведомить о митинге, то наши потребовали согласовывать акцию. Ну, активисты и подали документ. Чиновники должны были ответить за сутки, но и на восьмой день никакой реакции не последовало. Мол, мы потеряли вашу бумагу, но знаем, на чьем столе она лежит.

Собственные же правила правительство игнорировало, 16 лет с тех пор прошло…

Екатеринбург. Другие новости 17.06.21

Из-за столкновения автобусов в Екатеринбурге травмировались двое взрослых и ребенок (ФОТО, ВИДЕО). / Муниципалитетам разрешат строить приюты для безнадзорных животных. / Заболеваемость растет, тяжелых случаев больше: как изменилась ситуация с Covid-19 за месяц. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Архивы «Нового Дня»

Архивы «Нового Дня». О промахах служб протокола

Архивы «Нового Дня» о первом матче ЧМ

Архивы «Нового Дня». Что делать, если сборная России проиграет

Архивы «Нового Дня». Приговор Виктору Контееву

Архивы «Нового Дня». Как праздновали победу над чехами

Архивы «Нового Дня». Большой (и неторопливый) Екатеринбург

Архивы «Нового Дня». Давай покрасим серый камень в серый цвет

Архивы «Нового Дня». Файтинг в мире членистоногих

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Архивы «Нового Дня»,