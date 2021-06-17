Архивы «Нового Дня» о митингах и нарушениях

17 июня 2005 года правительство Свердловской области стало первым нарушителем нового закона о митингах. Тогда ввели правила о проведении акций неподалеку от зданий госорганов. Причем если на федеральном уровне достаточно было уведомить о митинге, то наши потребовали согласовывать акцию. Ну, активисты и подали документ. Чиновники должны были ответить за сутки, но и на восьмой день никакой реакции не последовало. Мол, мы потеряли вашу бумагу, но знаем, на чьем столе она лежит.

Собственные же правила правительство игнорировало, 16 лет с тех пор прошло…

Екатеринбург. Другие новости 17.06.21

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