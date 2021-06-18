Архивы «Нового Дня». В помощь болельщикам

18 июня 2014 года екатеринбуржцы нашли альтернативу спортбарам, устроив просмотр футбольного матча прямо во дворе. По словам организаторов своеобразного уличного кинотеатра, в пользу этого варианта говорит многое. Во-первых, праздник футбола получился малозатратным. Во-вторых, на свежем воздухе, да еще и во дворе, просмотр игры вышел более нестандартным, а значит, более интересным.

Было весьма лампово и уютно.

…Третья волна, фан-зоны закрываются (а в Екатеринбурге ее вообще приоткрывали только на одну игру). Пользуйтесь лайфхаком!

Екатеринбург. Другие новости 18.06.21

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