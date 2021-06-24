Архивы «Нового Дня». Песец на флаге Екатеринбурга

14 июня 2014 года Екатеринбург отмечал очередную годовщину флага города. Желто-зелено-синее полотно с печкой и колодцем с 2008 года является символом уральской столицы. А «Новый Регион» решил представить другой, слегка модернизированный, символ Екатеринбурга – с поправкой на современные реалии.

По просьбе агентства новый флаг нарисовал художник-карикатурист Максим Смагин. В его исполнении появился новый персонаж – песец. И нам такой вариант нравится.

Екатеринбург. Другие новости 24.06.21

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