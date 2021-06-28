РМК отказалась от участия в «Иннопроме»

В этом году «Иннопром» пройдет без участия Русской медной компании, стенды которой последние несколько лет были, пожалуй, одними из самых интересных на промышленной выставке. Информацию об этом сообщили «Новому Дню» источники в правительстве региона. В пресс-службе РМК агентству подтвердили инсайд. Правда, там не стали раскрывать, с чем связано решение отказаться от участия в выставке. Тем не менее, представители РМК заявили, что посетят пленарные заседания, круглые столы. «Если такое предложение поступит от организаторов», – сообщил пресс-секретарь компании Станислав Залуговских.

Напомним, в этом году на «Иннопроме» не ожидается первого лица государства – Владимира Путина ждут в Екатеринбурге только на саммит SportAccord. На промышленной выставке кабмин РФ будут представлять глава Минпромторга России Денис Мантуров. Также планируется, что Екатеринбург посетит председатель правительства Росии Михаил Мишустин.

Пока нет ясности, пройдет ли традиционный обход выставки накануне ее официального открытия – в воскресенье, 4 июля. Как правило, каждый год свердловский губернатор Евгений Куйвашев в неформальной обстановке осматривает стенды, но в департаменте информационной политики пока не смогли однозначно ответить на вопрос «Нового Дня», состоится ли осмотр в этом году.

Напомним, в этом году «Иннопром» пройдет в условиях начала третьей волны коронавируса, отчего организаторы сделали обязательными требования к прохождению ПЦР-тестирования. Например, на главную пленарку с участием Мишустина ПЦР придется пересдать всем, даже категории участников VIP, которой будет достаточно для других мероприятий одного теста. Журналисты и волонтеры будут сдавать мазки на коронавирус ежедневно.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 28.06.21

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