Архивы «Нового Дня» о выборах мэра Екатеринбурга – 2013

5 августа 2013 года Екатеринбург готовился к выборам главы города. Предвыборная гонка была в самом разгаре, в ход пошли «черные технологии». Избирком заявлял о нарушениях в агитации Евгения Ройзмана – он неверно распорядился деньгами. Зато в агитации кандидата Якова Силина никаких нарушений не было, потому что его плакаты избирком не считал агитацией. А кандидатов Бурковых на плакатах было вообще три: Александр Леонидович, Антон Леонидович и Александр Владимирович. Было интересно, в общем. ...А победил вовсе не кандидат от власти. Мэром стал Ройзман.

Екатеринбург. Другие новости 05.08.21

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