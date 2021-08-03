Среди кандидатов в Госдуму оказались и миллионеры и латифундисты, и люди без квартир и доходов

Сайты окружных избиркомов начали публиковать информацию о доходах и имуществе кандидатов в Госдуму по одномандатным округам. Пока в сети доступны данные только о 10 кандидатах, но уже очевидно: их финансовое и имущественное положение сильно различается.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пока самый высокий доход за прошлый год задекларировал кандидат от ЕР по 168-му округу, депутат Госдумы Андрей Альшевских – 5 млн 632 тысячи рублей. Самый низкий – 0 рублей – кандидат от партии «Новые люди» по тому же 168 округу Николай Николаев.

Больше 3 млн рублей заработали боксер Егор Мехонцев, кандидат от СР-ЗП по Асбестовскому округу, и депутат заксо от ЛДПР Павел Мякишев (идет по Серовскому округу №174). Мехонцев также пока лидирует по накоплениям: у него 14 вкладов в Сбербанке на общую сумму 25 млн 562 тысячи 394 рубля.

Многодетная мать, православная активистка Оксана Иванова (СР-ЗП, Свердловский округ № 168) задекларировала всего 318 тысяч 996 рублей, которые она получила от Пенсионного фонда и управления соцполитики. Ни недвижимости, ни автомобилей у нее нет.

По числу недвижимого имущества пока обгоняет других кандидатов жириновец Александр Каптюг (Каменск-Уральский округ №169). У него два земельных участка – в Свердловской (1474 кв. м) и Челябинской (19 857) областях, одно жилое здание (327,3 кв. м) в Свердловской области, четыре нежилых – в Челябинской, площадью 1397, 759, 144 и 1092 кв. м.

Сведения о доходах и имуществе других кандидатов будут опубликованы позже. В общей сложности в Госдуму по семи одномандатным округам Свердловской области выдвинулся 61 кандидат (58 – от 11 политических партий, трое – самовыдвиженцы). 37 партийных кандидатов уже зарегистрированы.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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