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Вторник, 14 сентября 2021, 19:13 мск

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Архивы «Нового Дня» о красивом, честном и умном

14 сентября 2016 года граждане и партии готовились к очередным выборам. «Честный. Справедливый. Чтоб не воровал. Но таких не бывает все равно», – квинтэссенция ожиданий от кандидата и суровая реальность в одной фразе. «Новый День» незадолго до выборов выяснил, кого хотят люди видеть в качестве народного избранника (кого они увидели, мы уже знаем...).

Кстати, мы несколько раз услышали слово «умный». А еще – «уверенный», «активный», «энергичный». Но лучшим был ответ утонченного мужчины, который, слегка закинув голову, мечтательно сказал: «Симпатичным».

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