Архивы «Нового Дня» о запрещенных пирожках

17 сентября 2003 года в Екатеринбурге шел саботаж выборов губернатора. Явку валили «городские». Способ они придумали изощренный: жителей города лишали традиционной торговли и буфетов на избирательных участках. Попросту – пирожки запретили! Предприниматели обвиняли Контеева, который тогда занимал должность вице-мэра по потребительскому рынку, а теперь сидит. Областные власти указывали, что избиратель имеет право на горячий бутерброд и кофе после благополучного волеизъявления.

Явка тогда составила, кстати, порядка 33%.

Екатеринбург. Другие новости 17.09.21

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