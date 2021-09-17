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Пятница, 17 сентября 2021, 19:23 мск

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Архивы «Нового Дня» о запрещенных пирожках

17 сентября 2003 года в Екатеринбурге шел саботаж выборов губернатора. Явку валили «городские». Способ они придумали изощренный: жителей города лишали традиционной торговли и буфетов на избирательных участках. Попросту – пирожки запретили! Предприниматели обвиняли Контеева, который тогда занимал должность вице-мэра по потребительскому рынку, а теперь сидит. Областные власти указывали, что избиратель имеет право на горячий бутерброд и кофе после благополучного волеизъявления.

Явка тогда составила, кстати, порядка 33%.

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