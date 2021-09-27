Ректор УГМУ: «Жесткого локдауна для школьников не будет»

В Свердловской области не планируется массового закрытия учебных заведений на карантин по ОРВИ и коронавирусу. Об этом заявила сегодня на пресс-конференции ректор УГМУ, член регионального оперштаба по Covid-19 Ольга Ковтун.

При этом она не смогла ответить на вопрос, сколько классов находятся на карантине в данный момент, сославшись на то, что оперативная информация появится завтра, на заседании оперштаба. В то же время ректор подчеркнула, что вопрос о полном переходе свердловских школьников на дистант вообще не звучит. «Это какие-то панические настроения, – заявила эксперт. – Есть дети, склонные к ОРЗ, их родителям просто надо обсудить профилактические меры со своим педиатром. Речи о том, чтобы уйти на жесткий локдаун, вообще не идет». Она также опровергла слухи о том, что в регионе готовится к утилизации вакцина, у которой вышел срок годности, и назвала такие информационные вбросы «провокационными».

Как уже сообщал «Новый День», по состоянию на 22 сентября в Свердловской области на карантине из-за сезонных простуд и коронавируса находились около 2% школьников. Об этом сообщил на брифинге замгубернатора Павел Креков. «Прирост замечен, мы говорили с самого начала, это ожидаемая вещь, избежать заноса инфекции не удастся, у нас в общей сложности около 2% школьников на карантине, это небольшая цифра. Отправка на карантин это не синоним того, что заболел весь класс, заболеть может один – на карантин отправляются все, этого не надо бояться», – отметил чиновник.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 27.09.21

Из Екатеринбурга могут запустить новые рейсы в Стамбул, Малайзию, увеличится поток в ОАЭ. / На свердловских дорогах установлен тотальный контроль за всеми машинами. / В Екатеринбурге 155 домов все еще не подключены к теплу. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»