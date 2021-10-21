В Екатеринбурге отменяют массовые мероприятия в ноябре

В Екатеринбурге начали отменять массовые мероприятия, которые должны были состояться в ноябре, передает корреспондент «Нового Дня». Так, после вчерашнего решения президента Владимира Путина о введении «карантинных каникул» с 30 октября по 7 ноября во всей стране с возможностью их продления, организаторы отменили общероссийский форум «Города России», он был запланирован на 17-18 ноября. Мероприятие, по предварительным данным, перенесли на апрель.

Ранее одиозный депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских предложил отменить фестиваль Ural Music Night, который должен состояться завтра, 22 октября. Притом что на площадки UMN будут пускать только по QR-кодам, то есть привитых или переболевших коронавирусом.

Из крупных мероприятий на ближайшее время в Екатеринбурге запланированы Национальный чемпионат рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech 2021 и Кубок по рационализаторству – они пройдут с 25 по 29 октября в «Екатеринбург-Экспо».

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 21.10.21

Два человека погибли в ДТП под Уватом – из-за трагедии даже частично перекрывали федеральную трассу. / Очевидцы сообщили о взрыве на котельной. Пояснения энергетиков. / Депутат-единоросс требует отменить «Ночь музыки» в Екатеринбурге. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»