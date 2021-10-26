Стало известно, когда власти расскажут о локдауне в Свердловской области

Сегодня в Свердловской области решается вопрос о введении локдауна. Как сообщили в оперштабе, на 17:00 запланирован брифинг, участие примут сразу заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков и врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Ольга Диконская. Вероятно, именно в ходе этого брифинга власти и объяснят населению, какое решение приняли. Заметим, традиционно в брифинге участвует только Креков, представители Роспотребнадзора выступали более полугода назад.

Накануне стало известно, что Роспотребнадзора по Свердловской области предложил региональным властям ввести полный локдаун. Письма с рекомендациями санврачи направляют в оперштаб еженедельно. «Как правило, предлагаемые нами меры учитываются при принятии решений», – прокомментировали сегодня в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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