Закрытые города Свердловской области будут требовать от въезжающих QR-код

Закрытые города Свердловской области начинают вводить въезд для иногородних только по QR-коду.

Муниципальный центр информации ЗАТО Лесной сообщает, что вводится ограничение на прием и рассмотрение заявок о разрешении на въезд в город. «Исключения сделаны только для заявок, обеспечивающих жизнедеятельность города и ходатайств на вход-выход из числа близких родственников», – отмечается в требованиях. Но и эти категории смогут оформить пропуски только при наличии QR-кода о вакцинации или недавно перенесенной болезни. Правило действует с 27 октября.

Аналогичные требования ранее ввели в ЗАТО Уральский – там с 25 октября попасть в бюро пропусков можно только при наличии QR-кода о вакцинации.

В Новоуральске и Свободном пока сохраняется действующий режим, то есть ставить прививку от коронавируса для оформления разрешения на въезд не требуется – это «Новому Дню» подтвердили в администрациях ЗАТО. Но указ губернатора о правилах посещения госучреждений, музеев, парикмахерских и прочего в них действовать будет.

Добавим, закрытые города также вводили ограничения на посещение в самом начале пандемии. Так, в Новоуральске требовалось специальное разрешение даже для местных жителей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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