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Вторник, 9 ноября 2021, 10:28 мск

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Теперь официально: в УрФУ подписан приказ о дистанте

На сайте Уральского федерального университета опубликован приказ о переходе на дистанционное обучение с 15 ноября по 31 декабря 2021 года. Приказ подписал сегодня и.о. ректора Сергей Кортов.

В документе говорится, что все лекции будут проходить дистанционно, лабораторные занятия, требующие специального оборудования, – очно с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Семинары и практические занятия следует проводить преимущественно в форме электронного обучения. Но в отдельных случаях будет допускаться и очное проведение таких занятий – по распоряжению директора института при условии соблюдения санитарных норм.

Сроки сдачи академических задолженностей студентов продлены до 15 декабря. Но сдавать их тоже придется с помощью электронных и дистанционных технологий. В редких случаях будет то же исключение, что и при проведении семинаров: «по распоряжению директора института».

Как уже сообщал «Новый День», еще вчера студентов волновала формулировка, что «в редких исключениях» занятия будут проходить очно, и они надеялись на разъяснение этого положения в приказе. В пресс-службе УрФУ сообщили, что «исключения» могут зависеть от разных причин – например, в случае технической невозможности проведения практических занятий заочно у студентов некоторых специальностей. Если же говорить о задолженностях, то тут многое зависит от дисциплинированности курса: если должников немного, например, трое, то они могут договориться с преподавателем, который уведомит об этом директора института, и по его распоряжению сдать «хвосты» очно – с соблюдением всех санитарных требований. Но, подчеркнули в пресс-службе, все это – не более чем редкие исключения. В большинстве случаев для учебы студентам хватает компьютера с выходом в интернет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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